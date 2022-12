Mara Venier ancora a Domenica In? La decisione della rai sul futuro della conduttrice

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il settimanale Chi ha sganciato un’indiscrezione interessante suldiIn. Pare che per la prossima stagione televisiva la Rai non rinuncerà a, confermata alla conduzioneprossima edizione del programmapiù seguito su Rai 1. Se finora il pubblico aveva qualche dubbio in merito alla prossima stagione televisiva, adesso … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

, che ha trascorso una breve vacanza a New York con la sua famiglia e gli amici più stretti, è pronta a tornare a condurre Domenica in il 4 dicembre che andrà in onda in formato ridotto (...Ormai da anniè uno dei volti della domenica pomeriggio italiana con la sua conduzione informale ed emozionante di Domenica In . In passato aveva già annunciato che avrebbe lasciato il ...