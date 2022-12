LIVE – Trento-Vicenza 0-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match del girone A di. Si chiude con questo match la sedicesima giornata di campionato che vedrà di fronte due squadre praticamente agli antipodi. I padroni di casa infatti, si trovano ad arrancare in piena zona retrocessione, con 13 punti, in diciottesima posizione. Vorranno quindi approfittarne gli ospiti che, con 26 punti, si trovano al quinto posto, e a sole 4 lunghezze dalla testa della classifica. Si gioca alle 20:00 di giovedì 1 dicembre. DOVE SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (53? Oviszach) 81?- Stoppa fa tutto da solo e sbaglia, animi caldissimi tra i propri compagni che non hanno gradito 68?- Pasquato ci prova di ...

