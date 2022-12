L’ex ministro Dc Gerardo Bianco è morto oggi a Roma | aveva 91 anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il politico, exdella Pubblica Istruzione e deputato della Democrazia Cristiana, èa 91era nato in provincia di Avellino il 12 settembre 1931. È entrato alla Camera nel 1968 ed è stato in carica fino alle elezioni del 2008, ricoprendo la carica per nove legislature. Nel sesto governo Andreotti ricoprì la carica didell’Istruzione. Nel 1995 si schierò contro la virata a destra dei Popolari voluta da Rocco Buttiglione. È stato segretario dei Popolari fino al 1997. Dopo essere stato eletto nell’Ulivo ha dato via alla Rosa per l’Italia con Bruno Tabacci e Savino Pezzotta. Nell’agosto 2022 in un’intervista a L’Avvenire si è schierato contro il presidenzialismo, paventando il ...