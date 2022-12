Le frane e i cambiamenti climatici | qual è il loro legame?

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) La Società italiana di Medicina ambientale (Sima), nel commentare la tragedia di Ischia, ha ribadito che il cambiamento climatico ha la capacità di influenzare l’intensità e il numero dei fenomeni meteorologici rendendoli dunque più pericolosi e distruttivi. Secondo i dati, negli ultimi 12 anni, in Italia, si sono verificati 516 allagamenti provocati da piogge intense. Se si considerano tutti gli eventiestremi degli ultimi anni, la situazione è ancora più allarmante, infatti, dal 2010 al 31 ottobre 2022 si sono registrati 1.503 fenomeni che hanno colpito 780 Comuni e hanno causato 279 vittime. Eventiestremi in aumento Gli eventi estremi legati al clima in Italia sono in aumento. Secondo i calcoli di SIMA, nel 2022 ne sono stati registrati 130, il numero più alto della media annua dell’ultimo decennio. Il verificarsi sempre più ...