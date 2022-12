Le classifiche di YouTube | ecco cosa abbiamo visto sulla piattaforma nel 2022 - Magazine

Come ogni fine anno arriva puntuale il resoconto con i video più visti di. La novità del 2022 sono gli ...... insieme alla domanda - tormentone: " Cosa fai a Capodanno ", la costante di questo periodo sono ledi fine anno. Oltre all'immancabile Spotify Wrapped , ancheha condiviso le ...Come ogni fine anno arriva puntuale il resoconto con i video più visti di YouTube. La novità del 2022 sono gli Shorts ...Anche quest’anno è arrivata la classifica di YouTube dei video caricati sulla piattaforma che sono stati i più visti in assoluto. La classifica viene suddivisa per Paesi e per categorie ed oggi ...