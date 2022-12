(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ucciso il leader del gruppo Stato islamico, proposto un tribunale specializzato per i crimini commessi in Ucraina, rallenta la deforestazione dell’Amazzonia. Leggi

Internazionale

Ftx si trova ad affrontare le accuse di aver erroneamente utilizzato miliardi di dollari di fondi dei clientitentativo fallito di sostenere la società di trading gemella Alameda Research.il manager punta a riportare in casa la licenza del womenswear, affidata a GIII . Una mossa ... consentirebbe di sfruttare al meglio il potenziale del marchiosegmento femminile a livello ... Intanto nel mondo Iniziativa del presidente vicario: tutto in una sola giornata. Chiara Colosimo e Paolo Trancassini in prima fila nel centrodestra ...NEL 2022 UNA STRAGE. DA GENNAIO A OTTOBRE SONO 909 LE VITTIME. 90 DECESSI AL MESE. SONO STATI 659 GLI INFORTUNI MORTALI IN OCCASIONE DI LAVORO, MENTRE SONO 250 QUELLI RILEVATI IN ITINERE. E, PROPRIO Q ...