Il titolo Juve risale in Borsa | +4% in apertura

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Rimbalza ildellantus in avvio di seduta a Piazza Affari. Ilinsale del 4% a 0,28 euro dopo che ieri John Elkann, presidente della controllante Exor, ha escluso l’intenzione di ricapitalizzare nuovamente il club bianconero, il cui patrimonio netto è sceso allo scorso 30 giugno a 169 milioni dopo perdite L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...capitale sociale' e proseguire 'indebitamente la negoziazione del' in Borsa. L'intercettazione Il 21 luglio del 2021 sono seduti allo stesso tavolo, a cena, il direttore sportivo della...A Piazza Affari tracollo Telecom, ancora vendite sullaA Piazza Affari, ilTelecom Italia , già fiaccato dai dubbi sul futuro della compagnia di tlc, come detto, è andato ko dopo che il ...Tuttosport anticipa la lista della Procura di Torino: chiesto il rinvio a giudizio della Juventus, di Agnelli e altri 11, 3 archiviazioni ...Le dimissioni di Andrea Agnelli e il resto del CDA sono state volute da John Elkann per l'impossibilità di approvare il bilancio 2022.