Fieragricola Tech 2023 | a Veronafiere per parlare di robotica e automazione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’1 e 2 febbraio 2022 la fiera agricola che da risposte alle esigenze di sicurezza sul lavoro, transizione ecologica e tracciabilità VERONA – Dai droni alle macchine semoventi per il diserbo meccanico, la difesa o il monitoraggio delle colture, ma anche per trasportare attrezzi e compiere operazioni di raccolta. Sono già questi gli ambiti operativi dei robot agricoli, illustrati ieri sera nel webinar organizzato da.it) e L’Informatore Agrario in vista della manifestazione didedicata all’innovazione tecnologica nel settore primario, in programma i prossimi 1 e 2 febbraio con approfondimenti – ha ricordato Sara Quotti Tubi, event manager di– «dedicati all’, alle energie da fonti rinnovabili ...

Informatore Agrario

Opportunità per l'agricoltura, senza spreco di suolodi Renato Gandini - ActionNew s La sfida è ambiziosa: arrivare ad almeno 52.000 MW di capacità fotovoltaica entro il 2030, con una crescita dell'82% fra il 2025 e il 2030. E il ...Per approfondire questi argomenti e concentrarsi, soprattutto, sulle opportunità per le imprese agricole italiane ,ha organizzato lo scorso 26 ottobre, in collaborazione con ... Robot agricoli: il 30 novembre webinar di Fieragricola Tech Dai droni alle macchine semoventi per il diserbo meccanico, la difesa o il monitoraggio delle colture, ma anche per trasportare ...