(Di giovedì 1 dicembre 2022) A proposito dellantus e dell'inchiesta Prisma, con relativa richiesta del rinvio a giudizio per gran parte dello stato maggiore della...

ilBianconero

Ma il ventosi è trasformato in bonaccia per riportare la Ferrari nella normalità ... Nel frattempo si sono alternati tre presidenti ( da Montezemolo a Marchionne a), quattro team ......seguendo un regolamento che mai nella storia recente della Formula 1 era stato così. ... Ad aumentare il carico ci ha pensato anche il presidente, intervenuto in inglese a fine ... Elkann il 'rivoluzionario': ora alla Juve serve compattezza. Gravina e il linciaggio: esiste ancora il dubbio critico Il numero uno di Exor ha registrato a cavallo della notte tra il 28 e il 29 novembre due ribaltoni nelle realtà sportive di punta della famiglia Agnelli ...