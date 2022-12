Deciso il tetto | Rampelli | scacco matto a Pd e M5s

(Di giovedì 1 dicembre 2022) "Ilagli emendamenti c'è sempre stato, il Governo si è insediato meno di un mese, abbiamo degli obblighi con Bruxelles, siamo già in ritardo ma non certo per colpa del Governo Meloni. E' una norma di buon senso che ci siamo dati tutti. Abbiamocongiuntamente di dare unagli emendamenti". Così Fabiodeputato di Fratelli d'Italia entrando alla Camera a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Liberoquotidiano.it

... ora, a politiche ben diverse come quelle dell' innalzamento delal contante e alla fine dell'... Pos, perché la soglia è stata fissata a 60 euro Il governo Meloni ha quindidi eliminare le ...E' arrivato dal Maghreb da qualche settimana e dopo giorni di lunghe file in Questura hadi ... Un altro, di 52 anni, racconta: "Non troppo tempo fa ero un aiuto cuoco, avevo unsopra la ... Rampelli, "deciso il tetto": scacco matto a Pd e M5s Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Ritenendo che non ci sia una correlazione tra il tetto al contante e l’evasione fiscale. Anzi, l’Esecutivo che è guidato dalla Premier e leader di FdI Meloni ha deciso di innalzare il limite ai ...