Davide Rebellin | le parole del fratello Carlo | “Spero che trovino il colpevole”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Non è stato ancora identificato il camionista che ha investito e ucciso l’ex campione, 51 anni, mentre era in sella alla sua bici a Montebello, in provincia di Vicenza. I carabinieri stanno ancora indagando sulla vicenda ed hanno parlato con il, che è stato intervistato anche dal Corriere: “Anche se da L'articolo proviene da Inews24.it.

Continua senza sosta la caccia al conducente del camion pirata che ieri mattina (mercoledì 30 novembre) ha investito e ucciso a Montebello Vicentino l'ex campione di ciclismo, mentre era in bicicletta. Al setaccio le telecamere Dopo aver passato al vaglio moltissime immagini delle telecamere di sicurezza della zona - da quelle del parcheggio accanto al ..."Se dovessi raccontare, non basterebbe un giorno intero". È il cugino Andreaa parlare. Abita a Madonna di Lonigo , frazione di origine del campione di ciclismo. Ha due anni più die ha trascorso l'...San Benedetto del Tronto sarà ancora la tappa conclusiva della competizione ciclistica Tirreno-Adriatico. La nuova edizione della manifestazione sportiva, ...Intanto, le tragedie sulle strade italiane non si fermano. Proprio nelle ultime ore, a Montebello, in provincia di Vicenza, ha perso la vita l’ex ciclista Davide Rebellin, travolto e ucciso da un ...