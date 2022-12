Apre il primo negozio del Barcellona a Madrid. Con una provocazione...

Un nuovo store nel centro di Madrid, con maglie da calcio ufficiali e palloni autografati in esposizione. Atletico Real No, Barça. Questa mattina si è tenuta l'inaugurazione delnegozio a tinte blaugrana della capitale spagnola. Fin qui, nulla di strano: pure i blancos, qualche tempo fa, hanno aperto un punto vendita nelle ramblas di Barcellona. SFOTTO' ALLA LEGGENDA ...Starbucks è finalmente approdato in centro a Bergamo. Lo store, ilin città ma il secondo in provincia (l'altro si trova in versione "chiosco" a Oriocenter ) aprirà ufficialmente i battenti domani, venerdì 2 dicembre, in via Zambonate al civico 4 - all'angolo ...Moda, solidarietà, benessere ed ecologia: sono i quattro pilastri su cui si fonda MODiAmo, la boutique solidale che verrà inaugurata il 7 dicembre a Roma. Un progetto di economia circolare che vede la ...Sulla bocca di molti, sulle pagine di tutti i tabloid inglesi. Il principe Harry e Meghan Markle saranno ora al centro di una nuova docuserie Netflix che racconterà la loro vita personale, la loro sto ...