Tunisia-Francia LIVE | le formazioni ufficiali | Coman con Veretout | c'è Khazri

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lagià qualificata agli ottavi per cementare il primo posto in classifica e laper mantenere vive le residue speranze...

Il figlio di Lilian Thuram è nato a Parma. Domande sul padre "Sono orgoglioso" C'è anche un po' di Italia nella partita tra lache si gioca oggi al Mondiale in Qatar. Dopo essere entrato in campo contro l'Australia (4 - 1) e contro la Danimarca (2 - 1), Marcus Thuram, il figlio di Lilian, avrà l'occasione di ...- Le partite: alle 16:00 Australia - Danimarca e(Gruppo D), alle 20:00 Arabia Saudita - Messico e Polonia - Argentina. - I protagonisti: Kilian Mbappe e Lionel Messi, che ...La Francia cercherà di conservare la vetta del gruppo D nel match contro la Tunisia. Gli uomini dell'ex centrocampista ed allenatore della Juventus Didier Deschamps, infatti, hanno staccato il pass pe ...Calcio d’inizio alle ore 16. I campioni del mondo in carica già qualificati per gli ottavi contro la nazionale che ha 10 giocatori nati in Francia e a un passo dall’eliminazione ...