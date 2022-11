Tumori | Ricciardi | “Sforzi enormi | ma serve dare subito risposte”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA – “La Commissione europea, con la Mission Cancer, sta approfondendo uno sforzo enorme per combattere questa malattia, perché di fatto quello che succede in questo momento è che colpisce il 10% della popolazione in Europa e ha il 25% del carico delle malattie. Qualcosa di intollerabile, che è destinato ad aumentare se non facciamo più prevenzione, diagnosi precoce, se non curiamo meglio le persone, se non garantiamo loro una migliore qualità di vita. Glisono, le risorse sono tante, l’obiettivo è il 2030 ma dobbiamo cominciare a, particolarmente nel nostro Paese, in cui cominciano ad aumentare troppo le liste d’attesa e i cittadini faticano ad accedere ai servizi. E quindi anche con lo sforzo europeo, portato a livello locale, possiamo in qualche modo dire e fare ...