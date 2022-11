Torna Spotify Wrapped | cos' è e come riascoltare il tuo anno in musica

Sky Tg24

La band multiplatinopiù vera che mai con il nuovo, attesissimo album, Fake News (Columbia Records/Sony Music ...una vera e propria mostra aperta al pubblico in collaborazione con(dal 2 ...Il brand di Fateron air con una campagna istituzionale, lancia annunci audio adv incentrati sulla condivisione ... L'impegno del brand Lines ha anche lanciato una nuova campagna sucon ... Come vedere il tuo Spotify Wrapped 2022: ecco come si fa Una volta all'anno, Spotify mette a disposizione Spotify Wrapped, che consente di far riascoltare il proprio anno in musica: cosa sapere ...Anche quest’anno, sulla scia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Lines, in qualità di partner di WeWorld, prende posizione contro discriminazione e violenza di genere ...