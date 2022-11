Lombardia | Bertolaso | “Al momento l’influenza ci preoccupa più del Covid”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 novembre 2022) MILANO – “Oggi, se dobbiamo dire quale delle due situazioni”, fra influenza e, “cie ci impegna di più, sicuramente parliamo di influenza e non di. E’ una questione che potremmo mettere molto più sotto controllo, se tutti si vaccinassero. Non vorrei che qualcuno pensasse che è tardi per farlo, perché non è così. Siamo ancora in tempo per vaccinarci, per tenere questa situazione sotto controllo. La vaccinazione controandrà avanti a oltranza, non c’è una data fissa” di fine campagna. “Finché avremo vaccini andremo avanti”. A sottolinearlo è stato l’assessore al Welfare della Regione, Guido, illustrando la campagna per la vaccinazione antinfluenzale e i dati delle prime somministrazioni. In, è stato ...