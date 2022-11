La cooperativa di Soumahoro è stata messa in liquidazione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - ÈinlaKaribu, le cui attività erano riconducibili ai familiari del deputato Aboubakar. "Gli ispettori hanno trovato i locali chiusi al primo tentativo di accesso, a seguito di diffida hanno avuto finalmente accesso e hanno acquisito la documentazione rilevante della" ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, nel corso il question time alla Camera "Si è conclusa ieri l'istruttoria con la proposta diincoatta amministrativa per eccessivo indebitamento. Mi appresto dunque a nominare i commissari liquidatori". Per quanto riguarda laAid, gli ispettori del ministero "hanno riscontrato irregolarità non sanabili" e ne ...

