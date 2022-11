Gattaiola | come scegliere e installare il modello giusto per i quattro zampe

Kodami

ad esempio questo labrador che si incastra in unaper gatti, convinto di poterci passare attraverso senza problemi. Il dolce cane infatti, con qualche chilo di troppo, pensava di poter ...In Italia la "", ovvero quel piccolo passaggio montato alla base di una porta per far passare il proprio gatto o cane, non sarà sicuramente utilizzatanegli Stati Uniti, ma intorno alla sua storia ... Come insegnare al gatto a usare la gattaiola