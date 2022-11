La Gazzetta dello Sport

La piattaforma di gettoni digitali Socios sta accompagnando la Coppa del Mondo con premi e concorsi talvolta dedicati anche a chi non ha i: ...L'asta inversa è un meccanismo pensato per assegnare un certo prodotto - un cimelio solitamente - in una maniera differente rispetto a quanto si è abituati. Se usualmente un'opera d'arte viene battuta ... Fan token, euforia Mondiale: le iniziative legate a Qatar 2022 Mini rally natalizio per il bitcoin La prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha superato nelle ultime ore i 17.000 USD per poi ritracciare a 16.900 USD, resta comunque in terreno positiv ...Con un video pubblicato sui canali social ufficiali di Ciro Immobile e di Starcks è stato annunciato il lancio degli “Star Player Token” del capitano della Lazio. Immobile sarà il primo calciatore del ...