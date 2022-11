Ex on the Beach Italia | su Paramount+ parte la nuova edizione condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Oggi 30 novembre suinizia ladi Ex on the: il datiing show è condotto daEx on thedebutta oggi 30 novembre in streaming in esclusiva su. Il dating show più atteso della stagione sarà condotto, ancora una volta, da. La quartadella versionena del franchise di MTV, prodotta da Fremantle, sarà disponibile sul servizio di streaming ogni mercoledì con due nuovi episodi a settimana. È finalmente arrivato il momento di conoscere i concorrenti ...

Cecilia Rodriguez sparisce dai social e i fan impazziscono: è incinta! - guarda IN STREAMING - Intanto, la conduzione di Ex onin streaming una volta alla settimana (il mercoledì), poi per ...Da Matrimonio a prima vista su Discovery a Teen Mom Italia su Mtv, da Summer Job su Netflix a Ex onItalia su Paramount+ al debutto il 30 novembre, i reality di nuova fattura, con la loro ...Ad Art Basel Miami Beach il collettivo MSCHF ha installato un bancomat funzionante con la Perrotin, che mostra pubblicamente il saldo ...Oggi 30 novembre su Paramount+ inizia la nuova edizione di Ex on the Beach Italia: il datiing show è condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ...