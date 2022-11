Dalla moda alla Formula Uno | e viceversa

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ci sono molti modi per rendere popolare uno sport. C’è chi non ha mai avuto problemi, vedi il calcio; c’è chi, come laUno, ha avuto bisogno di rilanciarsi, dopo gli anni in cui imperversavano i Senna e gli Schumacher – e non era necessario inventarsi un modo di aggiungere spettacolo. All’inizio degli anni Duemiladieci, però, laUno aveva perso popolarità e non attraeva le generazioni più giovani: era diventato uno sport monotono, con pochi colpi di scena, e più in generale non riusciva a venire incontro alle esigenze di una platea interessata a qualcosa in più dei semplici aspetti tecnici. Nel 2016 gli americani di Liberty Media hanno colto l’opportunità di rilanciare il marchioUno, chiudendo la gestione Ecclestone – che aveva avuto il fiuto di rendere quello sport commercializzabile in ogni angolo del globo – ...