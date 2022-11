Comune di Seregno | Concorso per 3 Agenti Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Agente di, tali Risorse verranno assegnate al Corpo di, trattasi di Personale in categoria C. Per queste Posizioni viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di tre posti di agente di, categoria C, da destinare al corpo di. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2022 - ore 13,00. Il testo integrale ...