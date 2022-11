Casamicciola | 314 studenti in campo per aiutare soccorritori e cittadini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 314 glidegli istituti superiori dell’isola di Ischia che armati di attrezzi di ogni genere stanno aiutando ia liberare le strade didal fango. Le scuole, secondo una prima disposizione, saranno chiuse fino a sabato. I ragazzi hanno così deciso di scendere in strada perla popolazione die lo faranno anche nei prossimi giorni. La maggior parte è concentrata in piazza Bagni e via del Celario. I ragazzi, ormai conosciuti come gli ‘angeli del fango di Ischia’ stanno anche aiutando alcuni privati a liberare cantine e locali a piano terra. L'articolo proviene da Anteprima24.it.