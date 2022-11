Capotreno va in pensione e si commuove dopo l’annuncio ai passeggeri | loro lo salutano così – Video

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Undell’Eav, l’azienda di trasporto pubblico della Campania, va in34 anni e lo annuncia via interfono ai, per molti dei quali era ormai un compagno di viaggio. Scatta l’applauso e poi il, Alfredo Venditti, va di persona nelle carrozze a salutare,ndosi fino alle lacrime. Ildel saluto emozionato ha fatto il giro del web. “Ho cercato sempre di rispettarvi, anche quando ci sono stati disagi e guasti”, dice ilnel, sottolineando che “tra quattro fermate vado in”. “Sono stato onorato di servire la cittadinanza e ho cercato di dare sempre il meglio di me stesso”, aggiunge Venditti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

