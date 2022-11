Calcio | Mondiali 2022 | Enner Valencia si scusa con tutto l’Ecuador per l’eliminazione

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dopo un inizio dirompente, tradottosi nella vittoria per 2-0 contro il Qatar, e un buon punto contro l’Olanda, gara chiusasi sull’1-1,perdendo 2-1 la sfida contro il Senegal ha visto il suo percorso interrompersi aididi Qatar. Una delusione cocente per la formazione sudamericana, che nel capitanoaveva trovato un bomber da tre reti iridate. Lo stesso leader del gruppo allenato da Gustavo Alfaro ha preso la parola per esprime il suo disappunto e la sua delusione verso quello che non è stato: ossia, il passaggio del turno verso gli ottavi di finale. “Disgraziatamente – ha detto– non abbiamo potuto rispettare le tante aspettative del nostro Ecuador, stiamo passando un momento difficilissimo. Eravamo felici e ...

In Iran, in molte città si è festeggiato la sconfitta della Nazionale diche ha perso contro gli Stati Uniti ed è stata eliminata daiin Qatar. I video sui social network mostrano la gioia della gente in diverse strade di Teheran, così come nelle città di ...Fra gli esempi citati, ci sono il Black Friday , le festività natalizie o idiin Qatar , manifestazione che si sta svolgendo proprio in questo periodo. Gli attacchi perpetrati in ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Terribile dramma in Argentina dove il giovane calciatore colombiano Andres Balanta è morto nel corso di un allenamento con l’Atletico Tucuman La squadra lo aveva rilevato in prestito da questa estate ...