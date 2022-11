Tutti i nemici di Netflix

Leggi su tvzoom

(Di martedì 29 novembre 2022) Quello chedeve ancora imparare da Disney Expansion, di Lucia Junco, pag. 34 Le piattaforme di streaming sono impegnate in una feroce battaglia per la preferenza degli utenti., Disney+, HBO Max e Prime Video hanno vissuto gli ultimi mesi tra le polemiche per l’inserimento di pubblicità nei loro contenuti, il continuo calo di abbonati e l’aumento dei prezzi. Nel bel mezzo di questo processo, pochi giorni fa, la Disney ha licenziato Bob Chapek e ha annunciato il ritorno di Bob Iger come amministratore delegato, in seguito agli ultimi risultati trimestrali dell’azienda che ha registrato perdite per 1,5 miliardi di dollari nelle sue operazioni di streaming. Iger vuole rimettere al centro la creatività: meno tecnologia e più anima. Perché in un mercato in cui la fedeltà dei consumatori è così limitata e i consumatori passano da una ...