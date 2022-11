TargEDys and SymbioPharm enter an exclusive partnership to launch SymbioLife® Satylia® in Germany

(Di martedì 29 novembre 2022) LONGJUMEAU, France, Nov. 29, 2022 /PRNewswire/andsigned anmarketing and distribution agreement for theofin. The novel dietary supplement based on the next-generation probiotic Hafnia alvei HA4597 will be available from January 2023.is a precision probiotic with a characterized mechanism of action at molecular level: it increases satiety thanks to the protein ClpB produced by Hafnia alvei HA4597. ClpB naturally mimics the human satiety hormone alpha-MSH. The improved feeling of satiety helps with successful weight loss, as confirmed by a clinical study with 230 overweight adults. This natural principle provided by ...

Italiaambiente

® sviluppa un portafoglio di prodotti specifici per sovrappeso, denutrizione e salute mentale, interamente basato sul concetto dei ceppi PreciBiomic sostenute da un meccanismo d'azione ...® sviluppa un portafoglio di prodotti specifici per sovrappeso, denutrizione e salute mentale, interamente basato sul concetto dei ceppi PreciBiomic sostenute da un meccanismo d'azione ... Autotrasporto, Grimaldi (Alis): “Mancano 30mila autisti in Italia e 500mila in Europa” SymbioPharm is in the top 3 of the German probiotics market and fathered one of the first probiotic pharmaceuticals globally. With the team's knowledge of probiotic Enterobacteria, their strong ...Following the success of its first venture capital fund, Scania Growth Capital I, Scania is now launching a new investment vehicle, Scania Growth Capital II. The new fund will also be managed by East ...