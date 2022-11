Scaloni | ' Dybala? Sta bene | se non gioca è scelta mia'

INVIATO A DOHA - Due partite, zero minuti giocati. Inevitabile la curiosità: perché Paulonon entra mai Lo abbiamo chiesto al ct dell'Argentina, Lionel, alla vigilia della partita decisiva dell'Argentina contro la Polonia. La sua risposta non lascia spazio a dubbi....A partire da. 'Paulo c'è, è presente, e non vede l'ora di farlo vedere anche in campo. Perché dipendesse da, si profilano tempi magri per la Joya, declassato a mero vice di Messi ...INVIATO A DOHA - Due partite, zero minuti giocati. Inevitabile la curiosità: perché Paulo Dybala non entra mai Lo abbiamo chiesto al ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, alla vigilia della partita deci ...I calciatori della Roma non sono protagonisti fino a questo momento al Mondiale in Qatar: poco spazio per Dybala e Zalewski ...