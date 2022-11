Per uno studio Usa Intesa Sanpaolo Mobile migliore app banking nel mondo

(Di martedì 29 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Per la società di ricerche statunitense Forrester l’appè “GlobalApps Leader”. Si è classificata prima assoluta tra tutte le app divalutate nelcon le migliori funzionalità e customer experience.Il rapporto “The Forrester Digital Experience Review: GlobalApps, Q4 2022”, oltre a riconoscere la digital leadership, ha evidenziato comesia best practice in queste categorie: gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management), per il supporto in termini di analisi che i clienti hanno in App per comprendere come e dove spendono e come possono ottimizzare la gestione delle loro spese; ...

La Gazzetta di Mantova

Il portatile in questione vi offre una cornice sottile di 9,5 mm eschermo delle dimensioni giustefacilitare l'operatività. Grazie a una CPU più veloce dei modello precedente e una batteria ...... che il detailer si è accorto che lo strato vernice che ricopriva la Air era troppo esiguo... Senza contare che l'auto in oggetto è nera,dei colori tra i più difficili da mantenere in buone ... Riscaldamento in tilt per uno sbalzo elettrico: bambini al freddo a Levata C'è un altro costo che aumenta per famiglie e lo fa in maniera costante almeno dal 2015. Si tratta del conto corrente, messo sotto la lente da una recente indagine di Bankitalia, che ha raccolto infor ...Il Governo vuole promuovere un tavolo per definire entro fine anno le possibili soluzioni di mercato per una rete nazionale di telecomunicazioni a controllo pubblico. Lo scrivono in una nota il minist ...