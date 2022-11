Onana | «Non mi resta che tifare Camerun Sanzione? Ormai non conta più»

(Di martedì 29 novembre 2022) Andre, portiere dell’Inter e del, ha parlato ai microfoni di Relevo dopo la sua esclusione dal Mondiale in Qatar Andre, portiere dell’Inter e del, ha parlato ai microfoni di Relevo dopo la sua esclusione dal Mondiale in Qatar. Le sue dichiarazioni dopo lainflitta dalla federazione: PAROLE – «Sto bene.giusta? Nonpiù nulla se sia giusta o ingiusta, la cosa più importante è che ilvinca sempre. Gli auguro tantissima fortuna. Miper la squadra e augurare loro tantissima fortuna. E’ vero che c’entra il mio gioco con i piedi? Ma no, non c’entra nulla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo alcune fonti alla base della diatriba ci sarebbe la divergenza sulla costruzione dal basso di cui Onana è esponente mentre il suo allenatore non la pensa così. Queste divergenze hanno portato all'esclusione. DOHA (QATAR) - Andre Onana si difende. Escluso ieri dal gruppo del Camerun protagonista ai Mondiali 2022 in Qatar per "indisciplina", il portiere dell'Inter afferma invece in un comunicato di essersi "sempre comportato" correttamente. Dopo gli screzi e la situazione indefinita in merito al litigio tra le parti, ora si è giunti alla conclusione della vicenda: il portiere dell'Inter Onana ha deciso di non concludere l'esperienza al Mondiale.