Napoli | ufficializzate le amichevoli in Turchia con Antalyaspor e Cristal Palace

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirà il primo dicembre la missione delnella Winter Football Series. Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno in amichevole l’il 7 dicembre all’Antalya Arena (ore 20.45 locali) e l’11 dicembre il Crystalal Regnum Carya (ore 18 locali). La preparazione della prima squadra riprenderà domani, mercoledì 30 novembre, presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Dueprobanti per la squadra partenopea, protagonista di un grande avvio di stagione sia in campionato che in Champions League. Calciatori e staff torneranno in patria la sera del 12 dicembre. In calendario potrebbe entrare anche un’amichevole con il Villarreal da giocare al Maradona il 17 dicembre, ma per questo evento si attende ancora l’ufficialità. L'articolo proviene da ...