Matej Mohoric mette nel mirino la Parigi-Roubaix e promette altre novità

Cicloweb.it

... Julian Alaphilippe (secondo nell'edizione 2017), Bauke Mollema (vincitore dell'edizione 2019), Jakob Fuglsang (vincitore dell'edizione 2020),(vincitore della Milano - Sanremo nonchè ...Sull'ultima Monumento: "Sono ancora sicuro sia troppo dura, non al 100%, ma comunque credo che in squadra abbiamo corridori più adatti, quindi mi assicurerò che arrivino al finale nella migliore ... Mohoric punta alla Parigi-Roubaix 2023 Tadej Pogacar e Primož Roglic sono solo le punte di diamante della Slovenia, uno dei Paesi emergenti nella geografia del ciclismo mondiale ...Il campione del mondo 2012 vince il Criterium di Beking in una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà ...