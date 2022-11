Lingua Friulana | Menia | “Ci sono tanti posti dove parlarlo | non in classe

Leggi su udine20

(Di martedì 29 novembre 2022) “L’italiano è laufficiale della Repubblica. Tutti i cittadini hanno ilre di conoscerla e il diritto di usarla”: è il comma che il senatore triestino di Fratelli d’Italia, riferimento storico della destra, Roberto– eletto in Liguria – vorrebbe inserire all’art.2 della Costituzione, quello che designa il tricolore bandiera italiana. Il senatore ha precisato che “la sottolineatura dell’unità linguistica non è in contrasto con la conservazione delle lingue minoritarie, peraltro tutelate dalla Costituzione”. Insomma, “ciparlare friulano, a casa, nelle associazioni culturali, non credo sia necessario anche in. Tra la difesa dei campanili e la globalizzazione senza freni esiste una via di mezzo che si ...