Juve | fine di un' era

Ma prima un ultimo saluto alla sua Vecchia Signora: 'Ricordate, ci riconosceremo ovunque con uno sguardo: Siamo la gente della! Fino alla…'. Firmato, 'Andrea'. Inizia la guerra per l'...Dopo una riunione straordinaria l'intero consiglio di amministrazione bianconero si e' dimesso: lasciano tra gli altri il presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved. Resta al suo posto ...Dopo una riunione straordinaria l'intero consiglio di amministrazione bianconero si e' dimesso: lasciano tra gli altri il presidente Andrea Agnelli ...Le inattese dimissioni dell'intero CdA non dovrebbero permettere alla Juventus di essere protagonista per quanto riguarda il mercato di gennaio: come riportato da "La Gazzetta ...