Formula 1 | un team verso l’addio? Aggiornamenti devastanti

(Di martedì 29 novembre 2022) Con l’ultimo Gp di Abu Dhabi è andato definitivamente in archivio il Mondiale 2022 di1 che ha visto Max Verstappen dominatore incontrastato PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Con l’ultimo Gp di Abu Dhabi è andato definitivamente in archivio il Mondiale 2022 di1 che ha visto Max Verstappen dominatore incontrastato. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ildi IO ha inoltre iniziato le pulizie di fine anno: le schede relative a Cashback di Stato e ... Quali Non abbiamo modo di saperlo, ma potrebbe trattarsi della nuovastudiata per la ......il ruolo diprincipal della Ferrari: dopo due settimane di indiscrezioni è arrivato l'annuncio ufficiale che il 53enne si è dimesso e a fine anno si farà da parte, dopo un mondiale di1 ...Mattia Binotto si è dimesso, non è più lui il team principal della Ferrari. Benedetto Vigna ha commentato: «Desidero ringraziare Mattia per i suoi numerosi ...Frederic Vasseur, attuale team principal della Saber Alfa Romeo, è il favorito tra i candidati a team principal della Ferrari per la F1 2023 dopo le ...