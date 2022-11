Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini | vacanza d' amore in Cappadocia

Wanda Nara e Mauro Icardi, la foto della reunion FUGA DI COPPIAe Giulio Fratini in Cappadocia, guarda le foto ALLO SCOPERTO SUI SOCIAL Diletta Leotta e Loris Karius, debutto social CON GLI AMICI Rosalinda Cannavò fa 30 anni, guarda la festa ...Leggi Ancheinnamorata a Firenze con Giulio Fratinie Giulio Fratini non sono usciti allo scoperto come coppia, ma la loro relazione è ormai di dominio pubblico. Dalla ...Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno scelto la Cappadocia per la loro fuga romantica. I due hanno trascorso un weekend da sogno alla scoperta dei camini delle fate, concedendosi bagni rilassant ...Elisabetta Gregoraci sa sempre come catturare la nostra attenzione e lo ha fatto nella migliore maniera possibile - FOTO ...