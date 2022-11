Carabinieri forestali scoprono sito di smaltimento illecito di rifiuti

(Di martedì 29 novembre 2022) Nell’ambito di una mirata campagna di controlli disposta dal Comando RegioneForestale “Puglia”, tesa ad individuare siti potenzialmente inquinati e discariche abusive, i militari della StazioneForestale di Laterza hanno individuato undidispeciali, anche pericolosi, costituiti da materiale proveniente da demolizione edile, componenti plastiche e metalliche di autovetture,solidi urbani e R.A.E.E. (da apparecchiature elettriche ed elettroniche) per un quantitativo stimato in oltre 5 metri cubi. Il tutto è stato smaltito all’interno di un’area boscata costituita da Macchia mediterranea. Inoltre, ad aggravare il comportamento incivile ed, l’area ...

... idi via Beni sono stati coadiuvati da militari specializzati del nucleoIspettorato del lavoro di Ascoli Piceno e dai militari delle Stazionidi Fermo ...Qui il costo era di 19 euro a porzione e il consigliere veneto del Pd Andrea Zanoni aveva sollevato la questione spiegando che ie il personale dell'azienda sanitaria locale ...FERMO - Cavi scoperti e scarsa sicurezza sul lavoro: più di 40mila euro di multa da parte dei carabinieri al cittadino cinese 46enne titolare di un tomaificio a Fermo. Durante il ...FOLIGNO - Un piccolo, grande, miracolo a meno di un mese dal Natale. La storia a lieto fine ha avuto per protagonista un bimbo di 5 anni che, in sella ad una piccola bicicletta è ...