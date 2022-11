Calcio | Mondiali 2022 Scaloni | “Vinceremo con la Polonia | è quello che vogliamo”

(Di martedì 29 novembre 2022) Momento decisivo per l’Argentina ai. L’Albiceleste, guidata da un Lionel Messi sempre protagonista, affronta lain un match che vale il passaggio del turno. Alla vigilia ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Lionel: “Laha ottimi calciatori, dovremo prendere precauzioni. Sarà una sfida molto complicata, lo sappiamo bene. Non dico che proveremo a farlo, ma che noiquesta partita. È il nostro obiettivo ed èche”. Prosegue: “Dopo la vittoria contro il Messico arriviamo con un’importante iniezione di spirito. Enzo Fernández è entrato molto bene nelle due partite. È un’opzione che gestiamo. Un allenatore deve essere abituato a fare i cambi. Non siamo impegnati a farlo perché ...

Per la nona volta su nove partecipazioni gli oranje accedono agli ottavi di un Mondiale. Numeri da record per il CT Van Gaal (imbattuto nelle 10 panchine nella competizione) e il fenomeno Gakpo, a ...AGI - L'Olanda chiude prima nel girone grazie alla vittoria sul Qatar. Sufficienti le prestazioni di Denzel Dumfries e Marten de Roon. Il Senegal di un impreciso Boulaye Dia supera l'Ecuador per 2 - 1 ...In campo per la terza e ultima giornata del girone B dei Mondiali in Qatar. In palio l'accesso agli ottavi. Galles-Inghilterra Iran-Usa Politica, tensioni e calcio: tra Iran e Usa è sfida globale ...La nazionale di casa, quella fatta in laboratorio con giocatori da mezzo mondo formati nella faraonica Aspire Academy, ha fatto una pessima figura. Qual è la lezione Che nel calcio per vincere non ba ...