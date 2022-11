«Basta Zero Covid» La protesta è contro Xi

IL GIORNO

Ma a cui abbiamo già una risposta:vedere in giro come abbiamo mandato al diavolo ogni ... Una cosa è costruire una casa dao un piano in più senza chiedere autorizzazioni di sorta. Un'altra ...La politica della tolleranzacontro il Covid impone test, quarantena e isolamento per milioni di persone, e i numeri dicono che ciò nonad arginare il virus. Con l'economia che rallenta e ... Pc in tasca e zero password Ecco gli uffici del futuro Giorni di proteste in Cina contro la strategia zero-Covid, con inedite contestazioni al leader. Maurizio Scarpari (Ca' Foscari) ad Huffpost: "La ...Riascolta Il consumatore vulnerabile di Due di denari. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.