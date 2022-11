A25 A24 protesta dei sindaci abruzzesi davanti al Ministero delle Infrastrutture

(Di martedì 29 novembre 2022) Roma - Una delegazione dei 117e amministratori di Abruzzo e Lazio ha manifestato nel piazzaleale Trasporti contro il caro-pedaggi e la mancata messa in sicurezzaautostrade A24 e A25, gestite dalla fine dello scorso luglio dall'Anas dopo l'uscita di scena del privato Strada dei Parchi, del gruppo industriale abruzzese Toto, in seguito ad un decreto del Consiglio dei ministri. Giovedì scorso il ministro del Mit e vicepremier Matteo Salvini aveva incontrato quattro, tutti esponenti della Lega, scatenando la reazione del sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, che aveva parlato di "esclusione", confermando la manifestazione diprogrammata per oggi. La delegazione è stata ricevuta dal ...

Incarico ad Anas per piano di abbattimento delle tariffe. Fonti del Mit informano che non ci sara' "nessun aumento delle tariffe per percorrere l'A24/A25". La dichiarazione, si spiega, e' arrivata "dopo una serie di approfondimenti culminati con una riunione tecnica" avvenuta oggi al ministero delle Infrastrutture tra il ministro e i rappresentanti degli enti locali.