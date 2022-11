Wendy Williams fa preoccupare i fan | il nuovo video in cui chiede aiuto ai paparazzi

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 novembre 2022) Per più di una decadeè stata tra le regine dei talk show made in USA. Amata, odiata, ma la conduttrice sapeva fare il suo lavoro, facendo parlare di sé e dando spesso giudizi molto discutibili (ma senza mai fare del perbenismo) sulle star di Hollywood. Due anni fa però la donna ha iniziato ad avere dei grossi problemi di salute, è stata paparazzata su una sedia a rotelle ed è anche finita in una clinica di riabilitazione. Come se non bastasse il suoShow un anno fa è stato chiuso definitivamente dopo 14 anni di messa in onda. Sono circolati diversi rumor che parlavano di ‘condizioni molto gravi’ per la 58enne, che però puntualmente smentiva e che parlava anche di un comeback televisivo, che però non è mai arrivato. Un portavoce delShow lo ...