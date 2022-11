UN ROSSO ALLA VIOLENZA | IN CAMPO ANCHE LE NOSTRE CALCIATRICI

Leggi su seriea24

(Di lunedì 28 novembre 2022) In occasione della Giornata mondiale contro lasulle donne , il Comitato Regionale Lombardia e il Settore Giovanile dell’AC Monza scendono in. Sabato 26 novembre 2022 ore 15.00 – Centro Sportivo “Monzello”, Via Ragazzi del ’99, Monza Campionato Junior femminile Monza – Pol. MonteLe giocatrici entreranno inesibendo un simbolo creato dCRL per dire NOsulle donne e verrà letto dai capitani delle squadre un messaggio di solidarietà. Il Comitato Regionale Lombardia e tutti i suoi affiliati ribadiscono , non solo per la ricorrenza del 25 novembre ma in ogni contesto, l’importanza della cultura del rispetto e della nonda praticare in tutti i campi e in ogni momento della vita di ogni individuo. ...