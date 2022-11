THE FABELMANS di Steven Spielberg | le immagini

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 28 novembre 2022) Leone Film Group e Rai Cinema presentano il poster italiano e le nuovedi Thediche, dopo il debutto nelle sale americane, si conferma uno dei film più attesi della stagione cinematografica. che tipo di opera è The? Theè il nuovo film del regista quattro volte Premio Oscar– un’ icona nella storia del cinema – e la sua opera più intima e personale in cui per la prima volta mette in scena la sua vita, la sua famiglia, i suoi sogni, in un racconto di formazione appassionante e universale. Il progetto Dopo la morte del padre nel 2020, iniziò così a progettare la sceneggiatura insieme a Tony Kushner. Ha invitato le sue tre sorelle, Anne, Sue e ...