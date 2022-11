TFA sostegno VIII ciclo 2023 | diventa docente di sostegno | corso di preparazione | con simulatore per la preselettiva 100 euro | a richiesta proroga di una settimana

Orizzonte Scuola

... come me, dal prossimo anno dovranno decidere se lavorare nella scuola con un regolare contratto e relativo stipendio o dedicarsi ai corsi di formazione suVIII ciclo ) i quali, allo ...Si attende l'ottavo ciclo dei corsi di specializzazione del. Molti supplenti iscritti nelle Gps e che lavorano fuori dalla sede di residenza, dove magari avranno scelto di seguire il, chiedono l'attivazione dei corsi a distanza per ... Tfa sostegno VIII ciclo, supplenti che lavorano fuori sede chiedono l’attivazione dei corsi a distanza Si attende l'ottavo ciclo dei corsi di specializzazione del Tfa sostegno. Molti supplenti iscritti nelle Gps e che lavorano fuori dalla sede di residenza, dove magari avranno scelto di seguire il TFA ..."È vero: più della metà dei docenti che in regione si occupano di ragazzi con disabilità non è specializzato. Numeri, quelli ricordati nei servizi del Messaggero Veneto e del Piccolo, che non lasciano ...