Spagna-Germania | la partita più bella | Giappone-Costa Rica quella più brutta

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Dialoghi mondiali” accompagnerà ogni giorno di Qatar 2022. Un dialogo quotidiano tra il calcio e il faceto tra Fulvio Paglialunga e Giuseppe Pastore sui temi di giornata, o forse no, dei primi Mondiali invernali della storia. Giuseppe - Il Mondiale sale di colpi come una grande gara di canottaggio. Sale il livello e mi pare di poter dire cheè stata la migliordi Qatar 2022 fin qui: bellissima, come un classico che non ti stanchi mai di rivedere, riadattata alle epoche e alle mode. Un pareggio per nulla di comodo, tanto che entrambe le squadre hanno continuato a provarci fino al 96', con Morata e Sané che hanno avuto la palla della vittoria. Grande calcio di due grandi squadre, organizzate come club secondo principi molto rigorosi e coraggiosi, che paradossalmente dovranno sudarsela per altri 90 ...