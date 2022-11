SETTORE GIOVANILE ?? Campionato di Under 17 Maschile e Femminile | Under 16 e 15 A B

Tuttobolognaweb

Giovanni Caligaris, Bistagno Valle Bormida: anima della società bistagnese, prima come giocatore, poi allenatore e fondatore del, quindi Presidente dal 2000, sempre dedicandosi alla ...Il primo era un tesserato deldella stessa società, il Ceglie Calcio, in cui A. D. C militava in prima squadra, prendendo parte al campionato regionale di Promozione. Il 35enne ... Settore Giovanile, i risultati del weekend Scorpacciata quasi completa di stracittadine per la compagine di Formello, che ha trionfato quattro volte su cinque dall'inizio della stagione ...La domenica delle formazioni Under dell’Atalanta Con la Primavera ferma fino a gennaio, nel weekend del settore giovanile nerazzurro si segnalano tre vittorie e una sconfitta, tutte maturate nella gio ...