Saman Abbas | terminate le operazioni di riesumazione del corpo La procura | «È integro e con gli stessi abiti»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Un«sostanzialmente integro e ben conservato» è emerso dalledidel cadavere rinvenuto dieci giorni fa e che si pensa possa appartenere a, la 18enne pakistana scomparsa nella notte del 30 aprile 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. «Ilsi è ben conservato considerata la profondità nella quale è stato interrato per oltre un anno e mezzo e indossava glial momento dell’interramento». A riferirlo è iltore capo di Reggio Emilia, Gaetano Calogero Paci, che questa mattina ha parlato ai microfoni di Rai e Telereggio. La salma, che si trovava a più di un metro di profondità in un casolare a 700 metri di distanza della casa deglie rinvenuta ...

