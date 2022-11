Qatar 2022 | Germania vede passaggio del turno | per bookie strada in discesa per Argentina

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - Il gol di Fullkrug a pochi minuti dal termine di Spagna-, ma soprattutto l'inaspettata sconfitta del Giappone contro il Costa Rica, hanno raddrizzato una situazione che per i tedeschi sembrava disperata dopo la prima giornata del mondiale. Ora Muller e compagni, ancora ultimi del girone a quota 1, vedono però vicino un incredibile ribaltone all'ultima giornata e conseguentedelofferto a 1,20 su Olybet.it in svantaggio sulla Spagna data a 1,01, ma in netto vantaggio su Giappone e Costa Rica proposti rispettivamente a 8 e 9 volte la posta.inanche per l'dopo il sofferto successo per 2-0 contro il Messico. I gol di Messi e Fernandez permettono di respirare al Ct Lionel Scaloni, chela ...