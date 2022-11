Pagelle Corea del Sud-Ghana 2-3 | Mondiali calcio 2022 | decisivo Kudus | insufficiente Son Heung-min

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022)DEL SUD-2-3del Sud Kim Seung-Gyu, 5: estremamente male nelle uscite, le reti nascono a seguito di due calci piazzati del. Sorpreso dalla rete nella ripresa di. Kim Moon H-wan, 5: in completa difficoltà contro gli esterni del, ma soprattutto non segue le incursioni di. Kim Min-jae, 6: il migliore al centro della difesa, anche lui però di reparto pecca nelle scelte difensive durante le azioni delle reti africane. (Dal 92? W.Kwon: s.v.) Young Kwon-Kim, 5.5: insicuro al centro della difesa, cade anche lui nelle mischie che portano alle reti. Kim Jin-su, 5: male sulla sinistra, non sale mai, trova assoluta difficoltà nell’avanzare per arrivare al cross. Hwang-in-beom, 5: male a centrocampo, niente ...