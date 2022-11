Messi all'Inter Miami? L'ufficio stampa smentisce

E ora rischia di essere arrestatae Ronaldo e la foto con gli scacchi: 'Posizione dei pezzi ...che negli anni 90 la Juventus ed il Milan in pratica sono state protagoniste sia in Italia che'...Non ci sono trattative per Lionel per unirsi'Inter Miami la prossima stagione' , ha detto alla Cnn.è ora consentrato sull'ultima sfida della fase a gironi di Qatar 2022 contro la Polonia, ...Secca smentita sull'affare Messi-Inter Miami: l'addetto stampa dell'attaccante argentino ... Non ci sono trattative per Lionel per unirsi all'Inter Miami la prossima stagione" ha detto Marcelo Mendez ...Doha, 28 nov. (Adnkronos) - Lionel Messi non è in trattativa per sigillare un passaggio all'Inter Miami, squadra della Major League Soccer, alla fine della stagione. Lo ha dichiarato ...